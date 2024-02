"Même si plus personne ne regarde cette cérémonie, réduite à un entre-soi associant le consensus le plus mou à la gêne la plus extrême, celle-ci reste un magnifique objet d’étude sociologique de notre époque. Raout mondain jubilatoire comme l’orchestre du Titanic pour le philosophe maîtrisant l’Ironie, ou triste à mourir pour le dépressif, c’est selon. Et, dans tous les cas, cette purge devient chaque année plus apocalyptique que la précédente, dans son sens terminal comme dans le sens de ce qu’elle révèle à nos yeux."

Voilà ce que j'ai lu dans une revue de presse d'un site qui sent le souffre et je n'aurais pas pu écrire mieux tant c'est bien tourné. Ceux qui me connaissent savent que le théâtre, spectacle navrant de cabots et d'hystériques m'ennuie et que je tiens le cinéma pour un artisanat plutôt que pour un art.

Rien de plus pénible qu'un cinéphile à part peut-être un amateur de jazz, vous savez ces gens qui généralement ne savant jouer d'aucun instrument mais glosent sur le jeu de Machin ou les harmonies de Truc ! Un pays qui voit la population de cinéphiles ou d'amateurs de jazz croitre est un pays qui meurt !

Suite à venir !