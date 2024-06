Je n'en reviens pas, mon dernier message date du 6 mars soit plus de trois mois sans écrire. C'est qu'il s'en est passé des choses.

D'abord, j'ai vendu ma maison que je trouvais bien trop grande pour aller dans une plus petite. Je paierai bien moins d’impôts locaux et c'est tant mieux. Je ne vois pas pourquoi un locataire n'en paierai pas tandis que moi; propriétaire je suis étranglé par une fiscalité confiscatoire. Et pourquoi ? Pour pas grand chose puisque je ne consomme à peu près rien de ce que l'on m'offre.

Il n'y en a que pour les gosses et bien sur les vieux puisque les votes, on le sait, ça s'achète et que ce sont les vieux qui votent. Alors eux ont le droit a des repas livrés par la mairie pour cinq euros que moi, je dois financer. Que les enfants et les vieux aillent se faire voir, je ne financerai plus les délires municipaux. Vous aije déjà dit combien je haïssais les élus quels qu'ils soient ? Oui, j'en suis sur.

J'ai donc vendu ma maison et je l'ai vendue tout seul comme un grand puisque voici un an, ces abrutis d'agents immobiliers en avaient été incapables. Première visite et zou, c'était vendu. Et le plus rigolo c'est que j'ai fait la visite par Whatsapp puisque les acquéreurs bossent en Asie !

Bref, j'ai été bien occupé. Bon j'aurais pu venir mais j'ai trainé comme à mon habitude. C'st idiot puisque j'aime écrire. J'ai même quatre Rahan de retard, c'est vous dire si j'ai glandé en ne faisant rien. Twitter c'est vraiment chronophage et addictif, je le confesse.

C'est donc une page qui se tourne puisqu’en aout soit très prochainement, je serai dans une nouvelle maison dans un nouveau bureau. Mais bon, je continuerai évidemment à venir ici jusqu'à ce que la sénilité ou la mort m'en empêche.

S’il me reste encore quelques lecteurs, merci à vous de me rester fidèles.