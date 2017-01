Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017 ! Qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez. Pour a part, je ne souhaite pas grand chose mais je sais au moins que cette nouvelle année m'apportera le bonheur de voir les socialistes se prendre une branlée mémorable !





J'ai hâte de voir les rédactions en deuil ! Mon père lui-même, âgé de quatre-vingt-huit ans et en parfaite santé, me disait vouloir tenir jusqu'en mai rien que pour s'offrir ce dernier bonheur de voter aux présidentielles de 2017 !





Je ne suis pas très "fête de la Saint-Sylvestre" mais cette année j'ai accepté l'invitation du Gringeot et de son Biquaire Club de Seine-et-Marne. Bien sur "biquaire" c'est pour "biker" qu'ils ne savaient ni écrire et encore moins prononcer. Le Gringeot m'a dit : "Viens tu vas voir on va bien rigoler. Y'aura plein de trucs à pillave et après on pourra se marave". Et il a même rajouté : "Tu peux amener ton pote Le Touffier, le spécialiste en chattes. Il est cool lui et il aime bien la bécanes, il va adorer notre club". Une telle invitation, formulée avec autant de poésie ne sachant se refuser, j'ai bien sur accepté. Le nouvel an n'est-il pas après tout l'occasion de "pillave" entre amis ?