Chers lecteurs, je vous souhaite un très joyeux Noël !









Oui, il s'agit bien dune crèche dans laquelle tous les personnages sont remplacés par des ours. Mon épouse et moi, on aime bien les ours, alors on a une crèche de ce genre. Même le Christ est un ourson. Au départ, on trouvait cela super rigolo. Mais après, on s'est dit : "Que vont penser de nous les gens qui verront cette crèche ? N'est-ce pas carrément blasphématoire ?" Puis, en fait on s'est en foutu. Nous on aime bien les ours. Même que ma chapelle s'appellera Notre Dame des Ours. Après tout, il y a bien les crèches typiques de Provence dans lesquelles tous les santons sont vêtus à la mode des pécores du Sud. Alors pourquoi pas des ours ?