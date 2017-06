Non, je ne suis pas mort pas plus que je n'ai arrêté ce blog. J'ai juste eu quelque soucis personnels qui m'ont un peu empêché de venir écrire. Rien de vraiment grave rassurez vous mais je n'étais pas vraiment disponible pour distiller toute ma sagesse habituelle ! En plus j'ai au moins vingt messages déjà presque rédigés.





De plus, j'ai grillé mon dernier IMac 27' ! Il faut dire que le pépère avait six ans ce qui semble être la date limite pour un produit de chez Apple. Je vous relaterai mes aventures avec la multinationale de Cupertino très bientôt. Je n'ai jamais été aussi mal reçu dans une boutique, à croire que les cons en t-shirt qui me reçoivent ont plus à coeur de respecter leurs sacro-saintes procédures que les clients. A baffer !





Je e suis juré de ne plus acheter un de leurs produits mais bon, j'aimais bien mon IMac. Alors je me tâte et en attendant je tapote sur un PC portable comme un galeux moyen.





A très bientôt !