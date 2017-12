PA6712@yahoo.fr

C'est dingue, c'est une drogue. Dès que je suis ici, je ne m'arrêterai plus d'écrire. Récemment, une patiente me demandait comment on parvenait à sortir de la procrastination. Si seulement je le savais, lui ai-je dit ! J'ai toujours un mal fou à me mettre en route mais une fois que je suis parti, rien ne m'arrête plus.Alors voilà; j'ai validé tous les commentaires. Ils étaient positifs et sympathiques à 99% ! Bon comme toujours, il y a quelques grincheux, quelques peine-à-jouir et autre pisse-vinaigre qui prennent pour argent comptant tout ce que j'écris. Ceux là, zou, je les lourde parce que je ne veux voir que des commentaires satisfaits sur mon blog. Ici c'est chez moi, et j'y règne comme un patron de rade, les emmerdeurs je les lourde. Non mais !J'ai eu beaucoup de demandes de contacts que je n'avais pas validées. J'en suis désolé. J'ai honte. Sachez que pour m'écrire, c'est toujours :Paix aux hommes de bonne volonté et que les fâcheux aillent se faire foutre. Moi quand je n'aime pas ce que quelqu'un écrit, je ne le lis plus et je n'attends pas de lui qu'il écrive selon mes directives. Non mais !