Haha malin le mec non ? Pour ne pas attirer l,attention des fins limiers de la DGSI, j'ai écrit Labitagrivo alors que bien sur, j'allais vous parler du sexe de Benjamin Griveaux. Non, que la verge de ce monsieur me passionne particulièrement mais plutôt qu'elle semble le passionner lui !





Alors oui, j'admets que même si je déteste ce type, le fait de révéler de la correspondance privée est assez ignoble. Maintenant que j'ai écrit cela, me joignant au concert des grandes et belles âmes, j'avoue que même si c'est moche de le faire, ça arrive que des personnes mal intentionnées le fassent.





C'est pour cela qu'on prévient les ados de ne pas faire n'importe quoi et spécialement les filles. La période récente regorge d'histoires sordides ou des jeunes filles ont attenté à leurs jours parce qu'une personne mal intentionnée les avaient menacées de diffuser sur la toile des photos ou des vidéos d'elles dans le plus simple appareil.





Ça s'appelle le "revenge_porn" et les ados connaissent le truc. Et à part quelques donzelles candides qui croient l'aigrefin qui leur jure que la vidéo restera du domaine privé, aucun adolescent conscient ayant un minimum de 100 de QI n'irait commettre ce genre de bévues. Même si ce genre de trucs arrive encore à des adultes un peu cons qui trouvent malin de filmer leurs ébats et de les diffuser chez Jacquie et Michel en s'étonnant ensuite de faire l'objet de moqueries.





Bref, je le rappelle ici-même, ne vous foutez pas à poil en photo ou vidéo sans en mesurer exactement les conséquences et sans avoir fait signer un contrat. Etsi d'aventure, je suis lu par des mineurs, ne le faites pas du tout ! Internet n'oublie rien et vous n'êtes jamais assuré de l'emploi qui en sera fait.





Pourtant je n'aurais pas cru qu'un type diplômé à la fois de l'IEP Paris et d'HEC, et ancien ministre, soit assez con pour envoyer sous son nom des vidéos à une quasi inconnue sur laquelle il se masturbe avec entrain, assorties de commentaires scabreux. A ce niveau d'études et de responsabilité, ce n'était pas imaginable.





Je ne parle même pas du respect de la fonction qui voudrait qu'un mec que l'on paie avec nos impôts pour assumer une tâche ait la décence de ne pas montrer sa bite en vidéo. Je sais depuis bien longtemps que les élus sont généralement amputés de la honte et qu'ils n'ont peur de rien. Ils font semblant de nous respecter pour encore un temps; mais comme me l'assure un ami, viendra un jour ou ils nous diront carrément d'aller nous faire enculer si on ose leur demander des comptes. Lui en est persuadé, vu que son maire lui a répondu "vous n'allez pas m'emmerder pour si peu" quand il lui a parlé de ses notes de frais bidon pour un montant de 60000 euros.





Bref, jusqu'à présent, je trouve que notre ministre n'a pas mieux agi qu'une adolescente candide qui montrerait ses nichons à Kevin ou que Josie, vendeuse en boulangerie, qui ferait du porno amateur pour se faire un petit billet. Comme quoi, on a bien tort de vénérer les diplômés de grandes écoles : il y a tout de même de sacrés cons parmi eux. D'ailleurs pour être juste avec Benji, je connais des tas d'autres cons issus de grandes écoles !





Le pire a été évité vu que notre Benji n'est au final qu'un second couteau, un pauvre socialo passé en hâte chez LREM pour faire durer une carrière qui ne décollait pas vraiment. Lui et l'ensemble du gouvernement d'Edouard Philippe finiront dans les poubelles de l'histoire.





Mais imaginez que notre Benji ait eu de vraies responsabilités ? Qu'il ait détenu les codes nucléaires ou qu'il ait été partie prenante pour une négociation vitale pour les intérêts français ? Il aurait été l'objet d'un chantage qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour le pays. Parce que de même qu'un battement d'aile de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas, un ministre qui montre sa bite en érection à n'importe qui peut provoquer de sacrés dégâts.





Mais au final, même si en préambule, je disais que c'était ignoble de diffuser du contenu privé en public, vous vous doitez bien que je n'en ai rien à foutre de l'avenir de Benjamin Griveaux et que je serais même plutôt content de ce qui lui arrive. Ça a comme un petit goût de justice immanente. Lui qui l'an dernier parlait des gilets jaunes en disant que c'était la France qui fumait des clopes et roulait en diesel, le voici bien puni. Parce que le prolo moyen roule peut-être en diesel mais n'envoie pas de vidéo de sa bite à tout le monde. Et s'il le fait, il est suffisamment rusé pour ne pas le faire de son compte Facebook personnel. Et pan dans ta tronche Benji ! Et comme je suis humain, j'ai une petite pensée pour sa femme et ses enfants, surtout ses enfants, qui devront vivre avec la marque de la honte.





Mais comme c'est un blog où l'on est sensé parler de psy, parlons de psy et non de politique. De toute manière, mes lecteurs le savent, il est évident que je vomis les LREM quels qu'ils soient. Que Griveau ait montré son sexe, à la limite, je m'en fous. Ils sont tellement médiocres qu'ils sont capables de tout. Lui, c'est sa bite, tandis que certains de ses collègues tapent allègrement dans la caisse ou oublient de l'immobilier dans leur déclaration de patrimoine. Comme le dit H16 depuis si longtemps : le pays est foutu !





Ce qui me fascine, c'est ce qui a bien pu prendre à ce type diplômé de grandes écoles pour agir ainsi ? Est-ce qu'il s'est dit à un moment donné que le plus beau cadeau à faire à sa maîtresse était de lui envoyer des vidéos de son sexe en érection en gros plan ? A mon avis elle aurait préféré du parfum ! S'est-il cru acteur de porno et autorisé à concurrencer Rocco Siffredi, entrainant de fait sa maitresse, qui à mon avis n'en avait rien à foutre, dans un scénario de film de boules à deux balles ?





Parce qu'à moins de tomber sur une méga cochonne, ne vous faites pas de film, la grande majorité des femmes n'en a rien à foutre d'une vidéo ou un type se masturbe. Au mieux, elle trouvera cela étrange mais rassurera le gars sur la taille de sa bistouquette, imaginant que c'est ce qu'il cherche,et au pire, elles trouveront ça dégueulasse. De toute manière, toute femme intelligente dit à son mec qu'il est bien monté et qu'il baise comme un Dieu, même si elle n'en pense rien. Une femme maligne sait que la virilité est une construction sociale perpétuellement en péril chez certains.





Alors pourquoi notre ami Benji a-t-il torpillé sa carrière de cette manière ? D'après un bon ami, c'est juste un narcissique, tellement sur de son impunité qu'il s'est cru permis de faire tout et n'importe quoi. Même si Benji est narcissique, je trouve cette explication un peu trop basique. Un narcissique lambda n'est pas assez bête pour se conduire ainsi. J'ai une autre théorie.





La dysmorphophobie est la crainte obsédante d'être laid ou mal formé. Ce syndrome touche environ 2% de la population et aussi bien les femmes que les hommes. Mais là, où les femmes vont redouter une malformation de différents endroits de l'anatomie, les seins, le nez, le pied, la tête alouette, les hommes qui en sont atteints ont généralement une crainte d'avoir un sexe trop petit.





La compétition sexuelle étant ce qu'elle est, la crainte d'avoir un sexe trop petit touche généralement les hommes lors de la préadolescence lorsque leurs sens s'éveillent et qu'ils commencent à comprendre que les filles ne sont pas que des emmerdeuses venues gâcher leurs jeux mais qu'elles ont aussi un intérêt. C'est à cet âge, entre 11 et 13 ans, que le tout jeune homme averti Dieu sait comment de la taille moyenne d'un pénis au repos et en érection, va prendre la banale règle posée sur son bureau pour mesurer le sien au repos et en érection afin d'être rassuré. Les femmes jugeront cela idiot mais finalement pas plus idiot que de se maquiller comme une voiture volée pour se regarder dans un miroir et voir de quoi on a l'air.





J'ai l'impression que Benjamin Griveaux, quelle que soit sa réussite professionnelle, en est resté à ce stade. Je crois que ses vidéos, que j'ai pu voir, sont moins une tentative de créer un lien coquin avec sa maitresse qu'une manière maladroite de chercher chez elle une réassurance quant à la taille de son sexe. Bien qu'il soit marié et père de trois enfants et à ce titre, aurait du être rassuré sur ses compétences viriles, il se peut qu'il ne le soit pas, parce qu'il souffre de dysmorphophobie. Après tout, que sait-on de sa vie avant sa réussite sociale ?





Il a fait de belles études. Et donc, n'était-il pas le bon élève falot auquel les filles ne prêtaient pas d'attention ? Un de ces forts en thèmes moqués ou ignorés par ces camarades ? Peut-être que sous ses airs bravaches, notre bon Benji est en fait un pauvre type, un mâle bêta en manque de réassurance total ! Ce qui expliquerait qu'il ait été, à l'époque ou il militait au PS dans l'entourage de DSK ! Un mâle viril comme DSK n'aurait pas supporté de concurrence d'où la présence de notre insipide Benji tenaillé en secret par une dysmorphophobie terrible : la peur d'avoir une petite verge !





Benjamin Griveaux a 42 ans pour l'âge civil mais manifestement 12 ans en terme psycho-affectifs. C'est juste un petit branleur. Un petit branleur certes ? Mais peut-être aussi un pauvre type atteint de dysmorphophobie ?





Maintenant que tu as du temps devant toit Benji, si tu allais consulter ? La souffrance n'est pas une solution.





Et avec cette dernière phrase, je suis sincère !