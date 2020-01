Ceux qui me lisent depuis des années connaissaient Sean. Sean avait bien rigolé de la caricature que j'avais faite de lui. Sans doute que cela avait du le flatter.





Caricature ? A peine ! Sean était un homme à part. Venu du nord et issu d'une lignée de mineurs polonais, était un être totalement à part que j'ai eu grand plaisir à fréquenter. Pour décrire sa psychologie improbable, j'avais coutume de le décrire comme un char d'assaut T34 conduit par un psychopathe au cœur d'or. C'était un mélange de force, de violence mais aussi de sensibilité et de gentillesse. Physiquement comme de caractère, il tenait de Depardieu.





A côté de lui, je tenais pour ma part plus de la timide violette, du clerc pointilleux et nuancé. Si d'aventure on m'a parfois trouvé bourrin, sachez qu'à côté de celle de Sean, ma bourrinitude aurait fait figure de ballon de Guebwiller à coté de l'Everest. Lui et moi, nous entendions fort bien, sans doute parce que sa démesure ne me gênait pas, tant elle rendait la mienne très acceptable, tandis que mon esprit nuancé lui était utile. Nous coopérions assez naturellement même si je me montrais plus stratège et lui plus tacticien. En tout cas, il tenait une place de choix dans la galerie de personnes improbables que j'aime à fréquenter. A ses côtés, même le solide Gringeot faisait figure de puceau tatillon, c'est dire si Sean était excessif !





Mangeurs, buveur, baiseur, bosseur, joueur, Sean ne connaissait que l'excès. Mais au moins avait-il eu l'intelligence de cesser de boire. Et c'est lui qui m'emmena la première fois dans une réunion des AA ouverte à tous où il fêtait ses treize ans d'abstinence. C'est une expérience que je n'oublierai jamais et sur laquelle j'avais fait un article voici bien des années.





Sean était intelligent et aimait le risque. Il avait fini par avoir une fort belle situation. Lorsque je l'ai connu il était directeur général d'un important cabinet de syndic de copropriété qu'il tenait d'une main de fer. Ses salariés le redoutaient autant qu'ils l'appréciaient. Peu enclin aux négociations, c'était simple, vous faisiez ce qu'il vous demandait où il vous virait, quelles qu'en soient les conséquences. L'auriez vous menacé des prud'hommes qu'il se serait levé pour vous dire d'aller vous faire enculer avant de se rasseoir et de vaquer à ses occupations en rigolant. Quand on avait eu Sean comme manager, on était sorti de la légion et plus rien ni personne ne vous ferait peur. Ceci dit, il n'était pas rancunier et la plupart du temps, il suffisait de se terrer le temps que sa colère passe. On s'y habituait.





Il était pourtant grandement apprécié par sa capacité à protéger ses troupes. S'il se réservait le droit de vous pourrir la vie comme un boyard l'aurait fait de celle de ses moujiks, il ne l'aurait permis de personne d'autre. Ainsi je me souviens d'avoir parlé à l'une de ses petites gestionnaire de copropriété qui avait été sa salariée. Elle s'appelait Solange, était fille de général et avait été éduquée à Versailles bien loin des corons de Courrières où Sean avait vécu petit.





Je lui avais alors demandé s'il avait été facile de travailler sous les ordres de cet ogre de Sean. Elle m'avait alors dit que passé le moment de stupeur, quand elle avait compris à qui elle avait à faire, cela avait été simple. Sean, m'avait-elle expliqué, n'était pas compliqué, il exigeait de la loyauté et de la bonne volonté mais rien de plus. Il pouvait apparaitre brutal mais ne l'était pas, c'était sa manière d'être et elle l'avait même jugé bien plus sensible qu'il ne voulait le montrer. Il était plus d'une autre époque que d'une autre culture. S'il surprenait c'était forcément en bien car il se montrait bien plus bienveillant que ce que sa rudesse ne laissait deviner.