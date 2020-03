Voici un mois ou deux mois environ, une conne, médecin de son étant, mais médecin médiocre, la conne à diplôme quoi, avait estimé que j'étais quelqu'un de violent parce que j'avais peut-être été un peu véhément dans mes propos. Certes peut-être que j'ai pu dire qu'il fallait pendre Macron, son gouvernement et tous les députés LREM. Certes mes propos étaient peut-être un peu exagérés bien que je nourrisse à l'encontre de LREM une haine féroce. Un jeune brillant qui se rêvait président de la république, à l'époque ou il ne me trouvait pas encore sentencieux (cf. article précédent) me demandait ce que je demanderais comme portefeuille. Je lui avais répondu que je me verrais bien président du comité d'épuration et que les choses seraient rondement menées. Voici un mois ou deux mois environ, une conne, médecin de son étant, mais médecin médiocre, la conne à diplôme quoi, avait estimé que j'étais quelqu'un de violent parce que j'avais peut-être été un peu véhément dans mes propos. Certes peut-être que j'ai pu dire qu'il fallait pendre Macron, son gouvernement et tous les députés LREM. Certes mes propos étaient peut-être un peu exagérés bien que je nourrisse à l'encontre de LREM une haine féroce. Un jeune brillant qui se rêvait président de la république, à l'époque ou il ne me trouvait pas encore sentencieux (cf. article précédent) me demandait ce que je demanderais comme portefeuille. Je lui avais répondu que je me verrais bien président du comité d'épuration et que les choses seraient rondement menées.





Ministre quelle drôle d'idée ? Qu'est ce que ce doit être chiant comme métier ! Et puis ma nature m'incline plutôt à exercer mon pouvoir dans l'ombre plutôt qu'en pleine lumière. Je n'ai aucunement envie de faire le tour des popotes escorté d'un préfet et d'un général galonnés comme des arbres de Noël. Non, moi mon modèle c'est Hoover , un bon vieux capricorne qui aura survécu à tous les présidents, puisqu'il en aura servi huit à moins qu'il ne se soit servi d'eux! Sauf que moi je ne porte pas de robe en secret comme on en a accusé Hoover après sa mort.





Mais revenons à nos moutons. J'ai été accusé à tort d'être un type violent alors que je suis très gentil même si je suis emporté. Mais ceux qui me connaissent n'y font pas attention. C'est de la thermodynamique, il faut que ça sorte ! J'aboie beaucoup mais je ne mors jamais. Pour la seule et bonne raison, que j'ai peur de la violence que je recèle. Parce que si je me laissais aller, elle serait terrible. Alors je la contiens. Je gueule parfois, et encore c'est rare ou je m'en vais. Ca m'évite de tuer.





Sans doute que j'avais été un peu excessif avec cette brave femme. Sans doute aussi, qu'encartée LREM elle-même elle avait suspecté chez moi une envie de la faire pendre avec les autres LREM, ce qui n'est pas faux. Qu'est ce qu'il faut être con pour prendre une carte LREM ou naïf ! Je me souviens le jour ou elle m'avait dit qu'elle ne s'intéressait pas à la politique mais que Macron avait été une révélation pour elle. Mais quelle conne ! Mon Dieu quelle grosse conne ! On lui sort le pantin, la marionnette et elle applaudit comme une gamine au Guignol des Champs-Elysées comme moi quand j'étais tout petit et que ma mère m'y emmenait ! Heureusement qu'on est dans une médecine de protocole ou les idiots de son genre seront bientôt remplacés par une IA parce que je ne lui confierais même pas un rhume à soigner.





Bref, je suis un promouvant, un mec qui s'affirme et est centré sur les gens ! Je suis gentil, bienveillant, toujours prêt à aider autrui, mais j'ai une grande gueule et je n'aime pas qu'on me commande. Je suis aujourd'hui, dans cette société technocratique, le malaimé, celui que l'on blâme parce que l'excès est forcément synonyme d'inefficacité. Et pourtant je ne suis pas excessif, jamais à vrai dire ou plutôt toujours à bon escient. Je ne m'énerve et ne sors de mes gonds que j'ai un con en face de moi et encore je parle des sales cons. J'aime bien les braves cons, ça me permet de me reposer, et on peut partager des tas de trucs avec es braves cons.





Mais les sales cons je les exècre ! Je les vomis. Je les trouve trop policés, trop propres sur eux, trop gestionnaires, trop consensuels. D'ailleurs dans les films, ces gens là sont toujours des salauds. Vous ne verrez jamais l'un d'eux sauver l'humanité. Ils ne savent sauver que leur cul !





Cette période de crise aura révélé un type dont j'avais déjà entendu parler par un de mes patients chercheurs : Didier Raoult ! Enfin, un chercheur coiffé comme un dessous de bras, ouvrant grand sa gueule et envoyant chier les huiles du gouvernement. Que ça fait du bien. Alors la Chloroquine bien ou pas ? Je n'en sais rien, je n'ai aucune avis autorisé sur le sujet. Je fais juste confiance au mec parce que justement il n'a rien d'un escroc. Il mouille sa chemise, il s'oppose à la nomenclatura. Il les envoie chier, il fait ce qu'il veut. Il chie sur Macron et se torche avec et c'est génial. Putain j'exulte. Ce mec est ma revanche !





Et ce look improbable ! A coté de lui j'ai l'air d'une gravure de mode avec ma dent cassée que je dois faire refaire depuis trois mois mais que je remets toujours à plus tard parce que j'aime pas aller chez le dentiste, même que j'ose plus sourire pour ne pas passer pour un clodo ! Et son cv ? Vous l'avez vu son CV ! Ancien mauvais élève, ce mec a passé un bac littéraire en candidat libre après avoir bossé deux ans sur un cargo ! Moi j'étais avant-dernier en terminale, je n'en branlais pas une ce qui ne m'a pas empêché d'obtenir mon bac du premier coup avec des années d'avance alors que de gros laborieux qui me toisaient avaient échoué comme des merdes.









Et j'adore ceux qui disent qu'une étude sur 24 patients ce n'est rien et qu'il faut attendre. Attendre quoi ? Que les gens crèvent ? Et eux, s'ils étaient crevards, que feraient ils ? Refuseraient ils le traitement du gars Didier en faisant la moue et en exprimant dans le râle de leurs poumons ravagés : "non pas de chloroquine, les études ne sont pas fiables". Bien sur qu'ils en boufferaient et plutôt deux fois qu'une !





D'ailleurs mon patient chercheur est du même genre. C'est une diva qui ne vise rien d'autre que le Nobel et en plus j'y crois. J'ai misé 10 millions d'euros virtuel sur ses recherches. Et chaque fois qu'il fait des manipulations et qu'il attend fébrilement les résultats me faisant part de ses angoisses dans mon cabinet, je lui réponds toujours que ça marchera. Et quand il me demande pourquoi j'en suis si sur, je lui réponds que lui son job, c'est la chimie, et que moi c'est les gens et que je sais reconnaitre un cheval de course quand j'en vois un. C'est tout. Et pour le moment je ne me suis pas planté, toutes ses expériences ont marché. Il ne s'est pas trompé et moi non plus. Lorsqu'il rigole en arguant du fait que n'ai pas misé du vrai argent sur ses recherches, je lui réponds que pour mon orgueil c'est pareil, parce que je ne suis pas joueur, que je n'aime pas perdre, ni avoir tort.





Et puis comme je vous le disais voici quelques temps, j'ai 'habitude de poser des équations avec des valeurs quantitatives. Et il se trouve que mon patient chercheur m'a affirmé que Raoult possédait un buste de lui même ! Et j'ai trouvé cela génial et ce d'autant plus que j'ai déjà trouvé un sculpteur pour faire le mien en empereur romain que je poserai sur ma cheminée entre ceux de Sénèque et Cicéron que j'adore !





Putain on est combien depuis la mort de la troisième république à avoir envie de se faire faire un buste de soi-même ? Alors la, je valide triplement. Un mec qui possède son propre buste ne peut-être qu'un mélange entre un orgueil monstrueux et une immense capacité à rire de lui. Bref, ce mec a l'étoffe des grands.

Didier, je te soutiens ! Tiens bon ! Les promouvants, les malaimés de ce siècle technocratique sont derrière toi ! C'est nous qui gagnons les guerres quand ces enculés de contrôlants rangent leurs calculettes. Puissent les mânes de Patton, autre grand promouvant veiller sur tes succès !



Pardonnez moi la vulgarité de mes propos et mon emportement, je suis promouvant !