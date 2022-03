Ayant le soleil en maison X, il va sans dire que je peux me montrer vaniteux. Pas d'une vanité bête parce qu'ayant fait une analyse durant mes jeunes années, chacun sait que je n'ai plus d'égo ! Non, j'ai la vanité supérieure mais tout aussi imbécile de laisser ma trace ! A côté de moi, un natif du lion n'est qu'un chaton prétentieux ! jele reconnais.

Je le reconnais et je m'en veux car je suis aussi humble que je suis vaniteux. Décidément je suis quelqu'un de très particulier voire d’exceptionnel. Ne serais je pas cet albatros aux ailes de géant qui l'empêche de marcher dont parle Baudelaire ? Ça se pourrait bien !

Il n'empêche que mon projet de chapelle dédiée à Saint Gringeot me passionne toujours. Je ancerai sans doute une souscription. En attendant, parce que cela coûte moins cher, je laisse à la postérité des néologismes :

Zurnisme, lubique, oursicole, platiste et tabliste, souriciste et oursiste, autant de mots que j’égrène tels des perles, que dis je des diamants, issus de ma pensée féconde ! Je suis le petit Poucet du néologisme, le tailleur de mots, je suis, je suis ...



Philippe Psy est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.