Vous souvenez-vous que voici quelques temps, suite aux prises de position de Judith Godrèche, je vous avais proposé un article intitulé "les jeunes filles" que je n'ai jamais écrit. Et bien j'y pense encore et toujours parce qu'on entend tellement de trucs idiots à ce sujet qu'il fallait bien que j'y mette bon ordre grâce à ma sagacité.

D'abord, la règle c'est qu'un garçon dans le pire des cas ça se mate. Même celui qui échappe au contrôle de son père trouvera dans une structure telle que l'armée, le gang voire la prison pour les pus durs, son maître. Les mâles ça reste très con et très basique c'est d'ailleurs pour ça que dans les faits ils se battent assez peu par rapport au niveau d’embrouilles rencontrés. Tout mâle sait très jeune qu'un autre mâle peut se révéler dangereux. En bref, un mâle ça se mate d'une manière ou d'une autre. La raison est préférable mais parfois, hélas, la vie offre des leçons définitives aux plus récalcitrants.

Une femelle, c'est retors, perfide et plein de duplicité et puissiez-vous taper dessus, ça n'en fera qu'à sa tête. Oh l'odieux sexiste, êtes vous en train de penser ! Pas du tout, d'ailleurs souvenez-vous que mon médecin chinois m'a dit que j'avais un très gros Yin ! En plus, un élève Jung, carrément, m'a dit un jour que j'avais une anima magnifique, c'est vous dire si je respecte les femmes. Mais je les connais...

Combien de patientes m'ont raconté des choses terribles et notamment que leur propre père était désemparé face à certains de leurs choix.

bientôt la suite