Et oui il y a une suite et vous ne l'aurez peut-être pas remarqué mais j'ai partiellement réécrit l'article précédent. Il se trouve que le soir où je l'ai rédigé, à la fin mon épouse me hurlait de venir diner, j'avais donc publier en catastrophe sans le relire. Et ma foi, que de fautes ! Quelle honte !

Et puis, je l'admets, je ne suis pas un patient facile. En fait, je suis facile à vivre pourvu qu'on ne s'avise pas de me contrôler ou d'avoir du pouvoir sur moi. Je n'ennuie personne, e vis ma vie, je suis même un gars honnête mais je suis très sensible à ce que j'appelle "l'atteinte au statut". Statut de qui, de quoi, me direz vous ? Tu n'es rien, tu n'es pas grand chose, alors pour qui te prends-tu pauvre mec !? Justement, je suis moi et cela justifie tout, je suis Roi au royaume de moi-même et je déteste qu'on vienne empiéter sur mon royaume. J'ai un instinct territorial très marqué.

C'est la raison pour laquelle, je déteste les élus, les flics, les militaires et de manière générale, tous les gens ayant décidé un jour qu'ils avaient le droit ou pour vocation de me dire quoi faire ou quoi penser. Évidemment, les médecins font partie de cette catégorie, non que j'aie le moindre mépris pour leur pratique, bien au contraire, mais que je déteste cette espèce de communication asymétrique qu'ils tentent souvent d'instaurer. Je dois reconnaître que le néphrologue dont je parlais dans le message précédent a été d'une rare courtoisie.

Dans le message précédent, j'ai aussi rajouté une petite phrase pur tout de même remercier toutes ces personnes, médecins, infirmières, aides-soignantes voire simples secrétaires qui sont intervenus durant ce parcours médical. J'ai conscient d’être singulièrement privilégié en ayant des rendez-vous aussi rapides tandis que certains d'entre vous galèrent des semaines voire des mois. Cela n'entraîne évidemment pas le fait qu'on puisse me casser les burnes avec ces histoires dialyses et de greffe, qu'on se le dise.

En revanche,raisonnablement prudent, je suis retourné voir mon médecin chinois quej'avais déjà vu. Alors, n'ayez crainte ce n'est pas un mec qui a appris son boulot en lisant un livre et en participant à un séminaire de trois jours. Non, il a un doctorat de l’université de Nankin et le pus rigolo c'est qu'il est d'origine luxembourgeoise. Il est tout petit et assez rassurant et j'aime bien ça. Je fais partie de ces gens à qui il ne faut jamais dire la vérité. L'idée de mourir alors qu'on m'a assuré du contraire m'est plutôt agréable, ça évite l'angoisse.

Bon grâce à lui j'ai appris que j'avais un petit chi, c'est à dire l'énergie vitale d’un bébé musaraigne en quelque sorte ou disons d'un lapereau. Ce qui est normal vu la rage que j'ai développé et la colère dans laquelle j’étais depuis l'épisode du Rhume 19 ! Avec en plus n net déséquilibre en faveur du Yin vu que je passe mon temps le cul sur un fauteuil à écouter les problèmes des gens et à les consoler. Bref, il me disait que j'étais une sorte de grosse gonzesse fragile ce qui m'a moyennement plu.

Il m'a fait une super ordonnance mais en chinois et l'a transmise à une herboristerie qui m'a envoyé es produits avec leurs traductions latine. Et là j'ai dit oh l'enculé il me file un traitement pour femme ménopausée ! Mais j'ai fermé ma gueule vu que c'est moi qui suis allé le solliciter et que je paye de ma poche. Alors j'ai suivi ce qu'il y avait écrit et j'ai fait cuire puis filtré ces herbes et racines dégueulasses pour en faire un breuvage encore plus dégueulasse que je dois prendre chaud deux fois par jour. C'est un peu comme si plongeai un verre dans un égout que j'en ramène une eau brune et malodorante et que je la boive !

Mais j'ai décidé d'être bête et discipliné et de me plier à ce qu'il 'a dit. Franchement, au point où j 'en suis, je préfère de loin boire deux fois par jour ma purge ignoble que d'être enchainé comme un crevard à une machine de dialyse.

Comme je le disais dans le message précédent, je vais plutôt bien voire très bien. Peut-être que je suis victime d'un gros escroc et que je suis sous l'emprise d'un effet placebo. Et pourquoi pas ? Nous les gars sensibles avec de gros Yin, on n'aime pas a réalité, on préfère imaginer tout un tas de choses alors j'ai décidé d'imaginer que tout cela me fait du bien et que je vais bien.

Et ça marche !