Voici deux mois environ, je décide d'aller me promener ma chienne Tosca au Pars de Sceaux et comme je n'aime pas être seule, je propose à Lardonette, ma dame de compagnie de m'accompagner. Lardonette est une amie, ce n'est ni ma fille cachée et encre mois ma maitresse. D'ailleurs mon épouse la connait fort bien et tous les gens qui m'ont crois avec elle, savent que ma dernière mission sur cette terre est qu'elle trouve un coquin pour convoler en justes noces.

J'en profite d'ailleurs pour passer une annonce : si vous intelligent, stable et non vacciné, je vous file le numéro de Lardonette que je surnomme ainsi alors qu'elle a un physique tout à fait normal. En revanche, c'est son intelligence qui est anormale, là on est au delà de 150 et croyez moi je connais mon boulot. C'est sans doute là que le bat blesse parce que pour séduire Lardonette faut être un bon et évidemment pas un gauchiste.



Lardonette aurait pu sortir dans la botte de l'Ena sans vraiment travailler mais comme c'est une redoutable glandeuse, elle s'est contentée de Sciences-Po cette petite fainéante. Bien sur je suis pour elle une sorte de modèle et je l'inspire. Je crois que ce qui la fascine chez moi, c'est mon absence totale d'égo, opération réalisée à la suite d'une psychanalyse jungienne harassante. Je suis une sorte de sâdhu blanc, un Zeus débonnaire !

Or donc tandis que nous sortions dudit Parc de Sceaux en empruntant un petit raidillon qui habituellement ne me pose aucun problème, voici que, hors d'haleine, je m'arrêtais tous les vingt pas pur chercher mon souffle. Et si j'ai l'âge d'être le père de Lardonette, je n'ai pas encore celui d'être sin grand-père. J'étais un peu inquiet.

Et durant la semaine qui suivit, je me montrais toujours aussi essoufflé. J'allais donc trouver mon généraliste qui se trouve être mon voisin d'en face. Rien à signaler mais comme c'est une flipette, il me conseille d'aller chez le cardiologue. Il m'obtient le rendez-vous deux jours après.

Je me retrouve donc à l'hôpital privé à coté de chez moi dans le cabinet d'une petite bonne femme blonde ménopausée et aimable comme une porte de prison. L'ECG est parfait mais je lui avait dit de même que l'échographie : un vrai jeune homme. Je lui dis que pour moi c'est juste une bronchite asthmatiforme, sans doute un truc viral qui finira pas s’éteindre de lui même.

Mais bien sur elle ne m’écoute pas, se contentant de regarder mes analyses sanguines et là, je la vois terrorisée et elle me dit que c'est grave et que je vais mourir. Je lui réponds que c'est certains mais qu'elle aussi et peut-être avant moi car comme on dit : aujourd’hui certain, demain peut-être !

Elle ne goute pas mon humour et pointe mon taux de créatinine et m'enjoint d’aller immédiatement voir un néphrologue que j'avais déjà vu et qu ej'avais envoyer chier (poliment). Je paye et je file rejoindre mon épouse pour déjeuner.

Et de retour chez moi, je reçois un appel paniqué du néphrologue qui m'explique que je vais mourir et qu'il peut me revoir aujourd’hui même. C’est très aimable à lui mais d'une part je n'ai pas décidé de mourir ce jour et j'ai aussi mes propres patients alors ça attendra. Il m'explique que devant partir en vacances dix jours, il est inquiet. Je le rassure en lui disant que je suis persuadé que ces vacances sont éritées et que je tiendrai jusqu'à son retour. Il m'envoie des analyses que je dois faire.

Dix jours après, je retourne le voir. Ce qui est génial c'st qu'avant d'accéder à son cabinet, n passe par un long couloir au long duquel on a vue sur des salles de dialyses avec de grands vieillards enchainés à une machine. putain faut pas être déprimé ! C'est un peu comme si avant de rentrer dans mon cabinet on passait par la salle d'électrochocs et les chambres capitonnées ! De plus son cabinet est sinistre, je e demande comment il ne 'est pas pendu. Sans doute parce que c'est un faux plafond avec des néons et qu'il n'y a même pas de poutres !



Bon, le néphrologue est bien celui que j'avais déjà vu, un jeune quadra plutôt sympa qui traine par contre toujours les mêmes Adidas dégueulasses. Mes analyses étant plutôt bonnes malgré ce taux de créatinine, il est étonné mais comme la première fois, il me propose une formule dialyse puis greffe que je refuse. Il semble catastrophé et je lui explique que le traitement étant pire que le mal, je n'en vois pas l'intérêt.

Je lui rappelle que selon l'OMS la santé est « un état de complet de bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». ET qu'évidemment vivre comme un crevard ne rentre pas dans mes projets. J'enfonce ensuite le clou en lui disant qu'il se trompe et que voici trois ans il m'avait dit la même chose, qu'il fait un surdiagnostic voire même un diagnostic totalement erroné.

Je reste évidemment poli mais ferme et je crois qu'il est déstabilisé parc qu'il n'est pas habitué à ce qu'on lui parle comme ça. Ce mec se trompe et j'en suis sur. Y'a un truc mais c'est autre chose. Mais bon, comme ça ne m’empêche pas de vivre, je m'en tape.

D'ailleurs une semaine après, je n'étais plus essoufflé et j'ai pu retourner promener ma chienne sans problèmes. C'était pas grand chose mais entre les analyses et les examens, ça m'aura bien occupé!

Je peux de nouveau me balader avec Lardonette et mon chien sans avoir l'air d'un vieillard cacochyme !