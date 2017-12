Juste pour vous dire que je déteste vraiment écrire sur cette merde de PC. Pourtant, il est tout neuf et doté d'une super carte graphique dont je ne ferais rien vu que je ne joue pas. Mais bon, quitte à acheter du matis neuf, je n'allais pas faire l'emplette d'un truc tout naze.





Vivement que je vende ma Jaguar pour que je puisse me racheter un Imac ! Comme j'aimais son écran géant et son clavier confortable avec ses petites touches souples et douces aux doigts ! Et son OS ! Tout simplement merveilleux de simplicité, fait pour moi dont les compétences en informatique sont largement moins affutées que celles d'une secrétaire moyenne. Je pleure mon Imac cassé. Je le vois, il est là pas très loin, se couvrant de poussière, à côté de son petit frère doté d'un écran de 21 pouces, mon premier Imac. Faudrait que je les vendre d'ailleurs. Je suis sur que deux vieux Imac peuvent intéresser quelqu'un, même cassés. Moi je ne vais pas en faire grand chose et ma femme finira par les jeter. Déjà que je lui impose tous mes vieux PC avec leurs écrans VGA. J'aime pas jeter, je suis comme ça.





Bon si quelqu'un est intéressé par une Jaguar XJ40 avec 43 000 kilomètres, qu'il m'écrive. Je la cède pour la somme de cinq-mille euros, ce qui convenez-en n'est rien du tout pour rouler dans du cuir connolly au son envoutant du six cylindres en ligne de 3,6 litres.





J'ai bien tenté de la fourguer au Gringeot qui m'a répondu que c'était une bagnole de "pédé d’anglais" et que lui, il resterait toujours Renault. Bon, c'est vrai qu'à notre époque, ce genre de réflexions ne passe plus. Mais le Gringeot aura soixante ans dans deux ans et à son époque on ne faisait pas Erasmus. On roulait français, mon mangeait français et on allait en vacances chez mémé dans le Poitou ! La Costa-Brava relevait déjà du rêve et aller à New-York de la Science-Fiction.





J'ai aussi tenté de la refourguer au Touffier qui est un chirurgien de province très très riche mais il n'en veut pas non plus. Il est tellement simple et modeste qu'il ne s'imagine pas conduisant un paquebot pareil. Alors il roule dans une daube sans nom. Mais chacun ses goûts même si cela me fait bien chier. C'est vrai que pour lui, cinq-mille euros c'est comme pour moi cinquante euros. Putain, il aurait pu me rendre service et m'en débarrasser. Surtout qu'il y a une batteri eneuve et un carnet d'entretien à jour. Il aurait pu se dire qu'il ne s'en servirait pas mais qu'en l'achetant il contribuerait à me faire acheter un Imac et de ce fait à la vie de ce blog ! C'était une bien noble cause ! Mais que dalle ! Depuis, chaque fois que je peux dire du mal des médecins libéraux, je le fais. Ça lui apprendra à refuser mon offre !





Bon, c'est pas tout, je vais diner. Je reviendrai c'est promis !