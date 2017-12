C'est Noël alors je vous souhaite un très joyeux Noël ! Déjà plutôt que des bonnes fêtes, je vous souhaite carrément un joyeux Noël. Il fallait oser non ?





Et puis, plutôt qu'un sapin, je vous propose comme illustration une crèche de Noël vu que cela semble être de nos jours le truc le plus insoumis qui existe que d'afficher cela ! Et merde à la laïcité vu qu'ici je suis chez moi et que j'y fais ce que je veux !





Une pensée pour le Touffier qui passe Noël tout seul ! Quand j'ai su cela; évidemment je l'ai invité, surtout qu'un gynéco est toujours un joyeux convive vu qu'il a plein de blagues à raconter. Mais que dalle, il a préféré rester tout seul chez lui avec son pâté Henaff et ses biscottes. Tant pis pour lui !





Parce qu'on dit toujours : ah les pauvres petits vieux, tout seuls ! Mais bon, y'a des vieux qui veulent rien faire, même qu'il faudrait une grue pour les bouger. Alors mes pensées vont uniquement vers les solitaires qui auraient aimé ne pas l'être en ce soir si spécial. Que les autres aillent se faire voir !