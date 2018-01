J'ai enfin retrouvé un trackball, vous savez ces drôles de souris qu'on manipule du bout du poule au moyen d'une grosse boule. J'en avais un quand j'étais plus jeune et puis j'en avais plus. Et j'en ai de nouveau un puisque Logitech en refait. Le vieux avait une boule rouge et celui-ci une boule bleue. Autant vous dire que je suis content. Comme quoi, je suis très sage parce que je me contente de peu.





Sinon, comme je vous le disais dans l’article précédent je me suis trouvé une lubie estivale consacrée aux camionnettes. Allez savoir pourquoi puisque je ne bricole pas vu que j'ai deux pieds gauches à la place des mains et que je ne livre rien de volumineux. Ca 'est tombé dessus comme ça. J'ai pensé camionnette durant une semaine entière ! Nuit et jour comme un bipolaire en phase maniaque ! Efin un peu moins tout de même. Mais bon, à la fin je connaissais tous les modèles et leurs performances et j'aurais pu mettre minable le premier vendeur venu de chez Renault ou Mercedes ! Parce que je connaissais les modèles actuels mais aussi anciens.





Alors j'ai craqué. Je me suis offert une superbe Renault Kangoo bleue avec pas mal de kilomètres vu que je me suis quand même calmé sur le fric que j'allais y consacrer. Comme je n'en fais rien si ce n'est rouler pour aller acheter du main, un Kangoo neuf ne m'était pas d'une grande utilité. Mais bon, j'ai pris un modèle avec climatisation, phare antibrouillards et commandes de l'autoradio au volant sil vous plait ! Pas un truc de pue-la-sueur, non le Kangoo de patron !





Alors comme j'adore mon Kangoo je suis toujours dedans même que je dois être le seul mec qui laisse une belle Jaguar au garage pour avoir le plaisir de rouler en camionnette. Et quand on me croise dedans, enfin les gens qui me connaissent, on me demande pourquoi je roule là-dedans. Et quand je dis que c'est mon Kangoo alors là les gens ont du mal à comprendre et décident de ne rien comprendre et me foutent la paix. Si j'en ai envie je roule en Kangoo.

Cet été en débarquant à Bastia sur le parking de l'aéroport j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de Kangoo ! La Corse en plus d'être l'ile de Beauté est aussi l'ile des Kangoo même si soyons francs on y croise aussi du Peugeot Partner ! Parce qu'il faut dire la vérité. La franchise est la qualité première chez les camionnettophiles !J'ai un trackball et un Kangoo et je suis content. Comme quoi il aura fallu que j'attende cinquante et un ans pour être pleinement heureux ! Je crois que je m'étais toujours interdit de posséder une camionnette !Ma psychanalyse avance, lentement mais surement !