Vendredi une patiente qui vit à l'étranger m'envoie un SMS paniquée en me demandant un rendez-vous dans les plus brefs délais. Compte tenu de mon emploi du temps; je lui fixe à 13 heures ce même jour, en n'oubliant pas que confinement ou pas, je suis évidemment toujours en retard. Il ne faut pas perdre ses bonnes habitudes !





Je l'ai enfin par skype et elle m'évoque son angoisse. Elle souffre d'une spondylarthrite ankylosante et le traitement qu'elle reçoit la rendent immunodéprimée. Autant vous dire que c'est une proie de choix pour les microbes et elle le sait.





C'est une jeune femme intelligente et volontaire avec qui j'ai toujours eu de bons liens. Sa vie n'est pas très gaie mais elle fait contre mauvaise fortune bon coeur et a fini par trouver du sens à ce qu'elle a traversé. Elle a aménagé sa vie entre sa profession et du bénévolat mais surtout, vivant seule, elle a sa chienne qu'elle adore.





Comme elle me l'expliquait, bien avant qu'on parle de confinement, elle a fait très attention. Elle connait ses fragilités et elle ne se met pas en péril. Elle est moins sortie et a fait ses courses au moment où il y avait le moins de monde. Pour le moment elle va aussi bien que cela puisse aller, sachant que les traitement pour sa maladie ont vraiment évolué et que celle ci la laisse à peu près en paix.





Et puis elle a son chien ou plutôt sa chienne, le seul être vivant qui partage sa vie au quotidien même si elle n'est pas asociale, loin s'en faut. Mais sa chienne, elle l'adore. D'abord parce qu'elle adore son chien et puis que posséder ce gros chien, c'est aussi pour elle une manière de s'affirmer et de dire au monde que malgré sa pathologie elle n'est pas impotente non plus et qu'elle peut prendre en charge un animal. Trois fois par jour, elle sort sa chienne en choisissant l'itinéraire et l'horaire de manière à croiser le moins de monde possible. Elle est prudent et c'est très bien !





Mais il se trouve que dans ce maelström de nouvelles plus ou moins farfelues, quelqu'un lui a dit de faire attention parce qu'en promenant sa chienne cette dernière "pourrait ramener le virus sous ses pattes" ! Et là ça a été le drame.





Je lui ai dit que c'était évident complètement stupide puisque compte tenu de la surface des coussinets d'un chien en contact avec le sol, il faudrait que sa chienne marche dans des postillons dotés d'une haute charge virale et qu'elle les ramène ensuite chez elle. Ce qui veut dire qu'à chaque pas, au moins l'une de ses pattes se pose exactement où une personne infectée à postillonné ce qui est statistiquement impossible et complètement risible !





On a alors patiemment refait son trajet pour promener sa chienne. Elle sort, allume la minuterie puis appelle l'ascenseur. Enfin parvenue au rez-de-chaussée, elle doit ouvrir deux portes pour se retrouver dehors. En admettant que tous les crevards du coin, ayant une charge virale très élevée se soient donnés rendez-vous pour souiller boutons et poignées de porte en les léchant pour y laisser leurs miasmes, elle devrait s'en sortir en prenant un minimum de précaution, à savoir appuyer sur les boutons et les poignées de porte avec un chiffon ou un morceau de Sopalin quelconque.





Après, comme je le lui disais, même avant l'irruption de ce virus, moi qui suis habitué au métro, j'ai toujours pris soin de me laver les mains. J'ai même depuis des années une petite fiole de SHA en poche avec laquelle je me nettoie les mimines à peine sorti de la station de métro. Je déteste sentir mes mains poissées par le métro, c'est mon coté princesse au petit pois.





Je suis parvenu à la rassurer et comme j'aime bien faire bien mon métier, je lui ai demandé quelques minutes avant de prendre conseil auprès d'un ex-patient vétérinaire. Comme il me l'a affirmé, et c'était une évidence, à moins d'avoir un chihuahua que l'on porte perpétuellement dans ses bras et sur la fourrure duquel on éternue sans arrêt alors qu'on est infecté et que l'on refilerait immédiatement à sa grand-mère âgée, il n'y a aucun risque que des pattes de chien amènent le virus.





J'ai donc conclu, et ma patiente était d'accord, que ce qu'elle faisait était très bien, qu'elle prenait toutes les précautions adéquates sauf une : tenir les cons à distance !





Bref, évitez de rouler des pelles à des inconnus, lavez vous les mains mais n'oubliez pas de vous tenir à distance des cons !





Et croyez moi la situation est proche aux cons !