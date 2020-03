Certes Macron et ses sbires sont sans doute les pires que la France ait eu à connaitre et il va sans dire que je n'ai que du mépris pour eux. Parfois quand je pense à mon père, je me dis qu'il est mieux là ou il est et qu'il n'aura pas connu ça ! Il a toujours eu la baraka !





Mais aussi mauvais soient ils et incapables de gérer correctement le pays, ils ne sont pas idiots. Ou du moins pas totalement idiots. Aussi, et je ne ne suis pas le seul à m'étonner de la somme de bévues qui ont accompagné la crise que l'on vit. On ne ferme pas les frontières, on minimise à l'excès, on balance nos masques à la Chine, pays s'il en est capable de les fabriquer par milliards par lui-même, on continue à accueillir des gens venus de contrées infectées avec de simples affichettes, on refuse les tests, on confine la population au risque de générer une crise économique plus grave que le virus en lui-même, et à la fin on oppose à Raoult qui propose une solution pas chère et prometteuse, une quasi-fin de non recevoir en proposant son traitement le cas échéant à des malades pour lesquels il ne sert plus à rien.





Vous avouerez qu'à ce stade de connerie, le hasard n'est plus de mise. Soit ils sont d'une bêtise encore pire que ce que l'on imaginait soit ils sont d'une méchanceté insoupçonnée. Comme je ne les crois pas si bêtes, je les crois méchants.





Je n'ai rien contre les complots et je ne suis pourtant pas complotiste mais là je m'interroge. Si le mot complot existe c'est qu'il sert à qualifier un projet secret destiné à nuire. Pour autant je n'en vois pas partout. je suis sain d'esprit et pas paranoïaque.





Mais là je m'interroge. C'est trop gros pour être vrai. Alors que se passerait-il ? Une opération d'ingénierie sociale pour savoir si l'on peut museler la masser ? Une peur orchestrée afin de mener à bien un projet du type ID2020 ? J'avoue que je n'en sais rien.





Je n'ai rien d'un mystique. Je serais bien plus séculier que contemplatif et ma manière d'aborder Dieu, c'est d'admettre qu'à un moment ma pensée s'arrête. En matière de croyances, j'ai fait mienne celle de Sherlock Holmes qui disait : quand on a éliminé l'impossible, la réponse aussi improbable qu'elle soit, est ce qui reste. Pour moi, Dieu c'est l'impossible, pas du prêchi-prêcha, même si j'adore les églises. Vous voyez que j'ai une relation à Lui, assez improbable. Dieu existe parce que je sens ma réflexion qui capitule sur certains sujets, si ce n'est pas de l'orgueil ça y ressemble, même si au fond c'est juste ma manière de voir les choses.





Un soir, alors que j'avais comme tout le monde visualisé le décompte des morts et assisté aux récits catastrophiques disant qu'on allait tous ou presque mourir, j'ai éteint la télévision. J'étais saoul de leurs récits anxiogènes. Allez savoir pourquoi, j'ai allumé mes enceintes Sonos, ce truc génial géré par wifi et piloté par mon iPad ! Et là, alors que j'ai mes playlists habituelles avec tout plein de trucs géniaux et sirupeux j'ai eu envie d'autre chose. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai écouté l'Ave Maria de Gounod ! Ca m'a fait du bien.









Je suis allé plus loin, j'ai téléchargé la partition et je suis allé le jouer sur mon fidèle Pleyel 3 bis, le piano des connaisseurs, même que j'aurais mieux fait de prendre un Yamaha parce que pour faire correctement sonner le 3bis faut un sacré niveau ! Mais que voulez vous il était si beau, tellement magnifique et tellement conforme à mon orgueil de crétin ! toujours est-il que moi qui ne joue habituellement que de la variété et du jazz, j'ai joué l'Ave Maria et j'ai trouvé cela étrange. Oui, moi j'ai été pris d'une crise quasi-mystique à moins que ce ne soit qu'une petite bouffée d'angoisse, suite aux messages incessants enregistrés sur tweeter et sur les chaines d'info en continu, à laquelle j'ai décidé inconsciemment de donner une issue mystique. C'st bien connu, quand rien ne va plus, on sort les statues et on fait des processions ; ça ne mange pas de pain !





Et comme je suis comme vous confiné comme un crevard et que je n'ai pas grand chose à foutre, je suis allé sur un serveur Discord auquel je suis abonné et où figurent la plus belle bande d'allumés que je connaisse. J'en connais certains depuis dix ans, d'autres moins. J'ai toujours apprécié les gens un peu hors normes pourvu qu'ils soient sincères dans leur démarches. Je suis naturellement porté à la réflexion mais je n'ai rien contre les intuitions fulgurantes.



Ces allumés sont tout le contraire de ce que je suis mais j'aime bien leur manière de percevoir le monde. Ils ont des antennes que je n'ai pas. Certains sont intelligents, d'autres moins mais tous sont braves et bienveillants et ils savent écouter les signes sans trop réfléchir ce qui est mon vice. Parfois je pense trop même si je le reproche souvent à mes patients !





Ils étaient tous là, dont une voyante, une femme qui dit percevoir les messages d'êtres de lumière, (des anges ?) un numérologue, un spécialiste de la gémathie, etc., que des experts dans des domaines ésotériques que la psychiatrie officielle aurait tôt fait de classer parmi les cas pathologiques bien qu'à mon sens ils ne le soient pas.



Ils m'aiment bien parce que je suis bienveillant avec eux, je ne les juge pas, je prends ce qu'ils m'offrent. Je suis un peu le mec normal qui débarque sans m'offusquer de leurs pratiques ni de leurs pensées. Et quand je suis las de trop penser, j'aime les écouter me proposer un monde merveilleux et inaccessible où tout est signes et secrets cachés, énigmes à décrypter. Les voiles d'iris se lèvent et j'abandonne toute rationalité. Certains fument de l'herbe moi je fréquente des gens un peu bizarres.





Je leur ai donc fait part de mes réflexions et surtout de ma curieuse manière d'avoir voulu écouter l'Ave Maria. Rien de ce que je leur ai dit ne les a étonnés. Il faut dire qu'il en faut beaucoup pour les étonner !





Ils m'ont dir qu'à ma manière, je percevais les choses comme eux le perçoivent et que c'était un combat entre le mal, capable de tout et le bien et rien d'autre. Et puis ils m'ont dit tout un tas de choses que j'ai noté fébrilement sur un carnet et qu'il m'est impossible de révéler. Ils m'ont parlé de l'âge d'or qui venait et du fait que nous quittions l'ère du verseau, bref, que des trucs un peu étranges mais ça m'a bien plu, ça m'a reposé. Ils m'ont assuré qu'en ces temps troublé le mieux était de prier la Vierge Marie. Je l'ai fait aussi fou cela semble-t-il.









Pensez à l'enchainement des événement depuis que l'on nous a parlé du Coronavirus et tirez en vos propres conclusions. Ma religion est faite. Souvenez vous que quand Macron fut élu, je n'avais rien senti alors que je tentais de le profiler comme je l'avais fait précédemment de Sarkozy et Hollande. Pour Macron rien, si ce n'est que j'avais l'impression d'avoir à faire à Damien l'enfant du film La malédiction





Alors chères lectrices, chers lecteurs, mes soeurs et mes frères, prions ! (en latin parce que c'est plus chic !). Il est évident que j'écris cela étant sain de corps et d'esprit. Peut-être est-ce le confinement et cette période hors norme qui m'amène ) penser ainsi, mais je ne le crois pas. Nous vivons des temps eschatologiques.