Avez vous noté combien je publie vite ? C'est parce que j'ai retrouvé mon iMac. Mon voisin d'en face, qui est médecin et aussi un pote, a un de ses patients qui répare les macs. Je lui ai filé les deux que j'avais en panne. Il m'a dit que l'un d'eux, ça ne valait pas la peine de le réparer vu que la carte mère était endommagée. En revanche il m'a réparé l'autre pour cent euros, autant dire que dalle. Et voilà, j'ai de nouveau un truc qui s'allume à la vitesse de l'éclair. Fini ce PC à la con, qui rame et rame et rame encore.





J'ai qu'à m'asserir derrière mon bureau, à cliquer sur une touche et cette brave bête s'allume en deux secondes. Quel plaisir.