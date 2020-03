J'entends tout et n'importe quoi sur le confinement. Est-il utile ou pas ? Mon vieux côté anarchiste de droite aurait tendance a vouloir envoyer se faire foutre cet état qui bride mes libertés publiques. Ceci étant, je sais que je vis aussi au milieu de crétins dont tout un tas de vieux qui n'ont toujours pas saisi le danger que le Coronavirus représentait pour eux. De nombreux patients plus jeunes que moi de dix ans, m'expliquent que leurs parents, qu'aujourd'hui on qualifierait de boomers, ne comprennent pas que l'heure est grave.









Elevés au biberon des sixities et seventies, ils ont eu la vie facile et ont entendu qu'il était interdit d'interdire. Contemporains des grands groupes de rock comme des grandes avancées technologiques, le nucléaire ou la conquête spatiale, ils ont sans doute du monde à croire qu'une chose aussi petite qu'un virus apparenté à celui de la grippe pourrait les anéantir. Ils sont immortels et possèdent la jeunesse éternelle. D'ailleurs regardez les, avant les vieux s'habillaient en vieux mais maintenant ils persistent à croire qu'ils ont vingt ans. Imaginez-vous Mick Jagger en pantalon de velours et charentaises ? Et pourtant pépère a déjà 76 ans !





Alors le confinement était inévitable simplement parce que les risques pris par certains auraient encore tendu la situation dans les services d'urgences de nos hôpitaux. Parfois il faut savoir renoncer à sa liberté par vertu civique. Je ne suis pas un farouche républicain ni démocrate mais je sais que je vis en groupe et ma toute-puissance s'arrête. Ca m'emmerde, je prendrais bien ma moto pour aller faire un tour mais je ne le fais pas. Je ne suis pas une racaille sans cervelle ni un de ces vieux boomers égoïstes. J'obtempère.





Comme je garde des contacts sociaux avec mes patients, des amis et sur tweeter bien sur, j'entends que beaucoup de gens se posent la question sur la durée du confinement. J'ai appris qu'il venait d'être étendu jusqu'au 15 avril. C'était entendu, je n'ai pas été surpris. Quinze jours c'était trop court. Pour autant j'entends aussi beaucoup de bêtises. Certains parlant de six semaines au total tandis que les plus pessimistes parlent carrément de trois mois. Le plus drôle c'est qu'ils affirment cela doctement avec moult arguments.





Je ne crois pas que le confinement durera plus d'un mois. D'une part parce que nous parviendrons bientôt au pic de l'épidémie et que cela ne servirait à rien. D'autre part, j'ai la nette impression qu'au-delà des cas dépistés, il y a eu beaucoup de gens ayant été contaminés par le virus. Ce qui semblerait normal en région parisienne compte tenu de l'usage des transports en commun, de l'habitat collectif plus important, du travail tertiaire dans des bureaux parfois exigus mais aussi des sorties plus fréquentes. Beaucoup des gens que je connais relatent avoir eu de la fière et un épisode grippal et chez deux jeunes, les symptômes ont été une anosmie (perte de l'odorat) qui a persisté plusieurs jours. Moi même votre serviteur, j'ai eu un peu mal à la tête et à la gorge durant deux ou trois jours.





Mais au delà de l'épidémie, il y'a d'autres facteurs bien plus importants. Le premier est le facteur est économique. Si l'on accepte de prendre une claque cette année en termes de PIB. Ce sera bien fait, cela forcera le gouvernement à faire des choix et à ne plus claquer notre fric n'importe comment. On peut rêver que les projets d'éoliennes affreuses et inefficaces ne voient pas le jour par exemple.





Pour autant, e remède ne doit pas être pire que le mal. On ne peut pas foutre une économie en l'air pour sauver des vieillards qui de toute manière mourront dans les mois ou ls années qui viennent. Dans l'ancien temps, qui n'était pas aussi prodigue en confort que le notre, les bouches inutile à nourrir on ne s'acharnait pas à les faire survivre plus que de raison. On était triste quand la mémé qui avait perdu la boule mourait mais on s'en remettait vite. C'était le cycle de la vie.





Dernièrement tandis qu'avec un ami, nous tenions de tels propos, une belle âme s'est offusquée en nous accusant de sacrifier les vieux sur l'autel de l'économie ! Non, mon grand, pas sur l'autel de l'économie mais sur l'autel de la vie. Si on met en péril la jeunesse pour sauvegarder des vieillards, c'est qu'on est fous. D'ailleurs mon ami, lui expliquant les risques qu'une grave crise économique ferait courir à la planète et les centaines de milliers de morts qu'elle entrainerait lui a dit très exactement : jusqu'à combien de vieux tu accepterais que ta femme fasse des passe pour 100g de steak ?





Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Un blogueur du nom de FerFAL a relaté ce qui s'est passé en Argentine durant la crise économique de 2001 . Le taux de chômage ayant bondi a 23% tandis que celui de pauvreté était de 57%, les gens n'avaient plus argent et plus de quoi manger. Il relate le cas de femmes se prostituant pour un poulet. Vous noterez qu'aujourd'hui, un poulet fermier label rouge vaut moins de 10 euros chez Auchan ; je viens de vérifier.





Gouverner c'est prévoir et la morale d'un état n'est pas celle d'un individu. S'il faut sacrifier un régiment pour sauver une division, ce sera fait. C'est triste, c'est moche mais c'est ainsi. Seules les sociétés extrêmement riches peuvent se permettre d'entretenir une armée d'assistés.





De toute manière, tôt ou tard, l'argent viendra à manquer. Et si les grandes surfaces sont encore pleines pour quelques mois, ce sont les portefeuilles qui risquent de se vider. J'ai une pensée affectueuse pour un ami propriétaire d'une brasserie, prévenu comme tous ses confrères, quatre heures avant qu'il devrait fermer et condamné à jeter tout le stock qu'il avait prévu pour la semaine en cours. Tout le monde n'est pas fonctionnaire.





Ca c'est pour l'économie, qui n'est évidemment pas ma spécialité. En revanche l'aspect psychologique du confinement est intéressant. Pensez-vous sincèrement que l'on puisse confiner une population entière longtemps ? Tout dépend du consentement que ladite population aura vis à vis du confinement. Pour le moment, la peur entretenu par les médias, les dirigeants et quelques médecins, suffit à garder les gens chez eux. Mais encore pas tout ! On constate que certains sont plus rebelles que d'autres et il n'y pas que les populations des "quartiers" comme l'on dit pudiquement. Bien des parisiens se sont mis soudainement au sport, seul moyen d'avoir une excuse pour sortir sans nécessité réelle (courses, travail, etc.).





La confiance en le gouvernement étant ce qu'elle est, c'est à dire minime malgré des sondages tentant de prouver le contraire, il est fort à parier qu'au fur et à mesure, des attitudes rebelles se propageront dans la population. Le beau temps aidant, et l'on sait que le soleil apporte l'espérance, il y a fort à parier qu'il n'y ait plus assez de forces de l'ordre pour mater les rebelles.





Ajoutons à cela que s'il existe des confinés comme mon épouse et moi, à l'abri dans une vaste maison dans un jardin arboré, tout le monde n'a pas cette chance. Quid de ceux qui s'entassent avec femme et enfants dans un petit appartement sans même un balcon ? Quid de ceux qui en plus doivent réaliser la prouesse de continuer à télétravailler malgré ces inconvénients ?





Et encore s'agitait de gens "normaux" juste limités à un espace restreint? Quid des couples qui ne s'entendent plus ? Quid de tous ceux qui ont une personne handicapée à charge et notamment un handicapé mental nécessitant une prise en charge particulière ?





De toutes les manières, nul besoin de passer en revue toutes les situations inimaginables, le confinement est une toute. C'est d'ailleurs pour cela que le code pénal l'a prévu comme punition sous la forme de peine de prison. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si d'anciens sous-mariniers ont donné des conseils aux radios ou aux télévisons pour mieux vivre le confinement. Tapez "sous-marinier confinement" dans Google et vous noterez qu'ils ont été interrogé dans le cadre de cette mesure pour l moins inédite en Franc !





La vague tant attendue et redoutée finira par arriver dans les jours qui viennent. Je doute qu'elle soit aussi terrible que ce que l'on nous dit et j'espère avoir raison. Puis, elle sera suivie d'une sorte de plateau avant de redescendre. Le compteur macabre que l'on nous inflige chaque jour sur les chaines d'information continue, cessera de monter pour redescendre. Et comme l'être humain vit avec un biais d'inférence positif, et heureusement pour lui sinon il n'oserait plus rien, les gens verront dans la baisse de ces chiffres l'information capitale selon laquelle on peut sortir, que le danger est passé.





Comment cela se passera-t-il ? Sur autorisation de l'état ou alors de manière complètement libre ? Si c'est cette dernière option, cela fonctionnera comme les gnous traversant la rivière. Certains, plus hardis sortiront, se rebelleront, l'état sera dépassé car s'il est à l'aise face à un individu, il ne peut rien contre une population, et les autres suivront.





Tout cela me donne à penser que ce confinement prorogé de quinze jours, ne durera pas au delà. Il faut avoir les moyens de ses ambitions et le gouvernement, ayant montré des failles terribles dans la gestion de cette crise, n'en a guère.





Je parie que le 15 avril nous serons dehors. Puissè-je ne pas me tromper car si je ne vis pas un enfer, j'ai hâte de retrouver mes terrasses de café favorites. Et je déteste cette odieuse décision consistant à nous faire remplir une attestation ! J'ai l'impression d'être mon propre prisonnier, un chien qui se promènerai avec sa laisse dans la gueule !





Certains courent ou font du vélo, moi souvenez-vous, mon sport favori reste le casing !