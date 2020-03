Je suis évidemment désolé 'avoir employé le terme "enculerie" dans le titre de cet article mais je n'en avais pas d'autres. Ou du moins pas un qui ne soit aussi fort pour qualifier ce qui se passe avec tous ceux qui en ce moment font encore tourner la France confinée, soignants, éboueurs, personnel des grandes surfaces, chauffeurs-livreurs, routiers, etc.





Un héros, c'est celui qui se distingue par un courage ou des exploits extraordinaires et suscite l'admiration. Alors pourquoi ne pas qualifier d'héroïque, la conduite de ces corps de métier dont j'ai fait la liste non-exhaustive ci-dessus et surtout le personnel soignant qui est en contact direct avec le virus et doté de moyens dérisoires ?





A titre personnel, je ne le ferai pas. Ces gens ne sont pas des héros. Aucun d'eux n'a signé pour l'être. Aucun d'eux, dans une immense majorité, n'a songé un seul jour partir en quête du graal et construire sa légende. Même le personnel soignant dont on vante, et je suppose à juste titre, la vocation, n'a pourtant pas pour mission de se sacrifier. Certes, ce sont des métiers éprouvants où l'on est au contact de la maladie et bien sur de la mort et où l'on a l'habitude de beaucoup travailler.





En les qualifiant de héros, on en fait des demi-dieux dont les besoins ne seraient pas les nôtres. Confrontés à la nécessité de réaliser des exploits, ces héros des temps modernes sauraient alors se priver des moyens que les "gens normaux" nécessitent.





Etre exceptionnel par essence, se distinguant par des qualités inhabituelles chez les humains, le héros est en fait presque inhumain. On le traite justement de héros parce que l'on sait que nous, êtres définitivement normaux et sans pouvoirs exceptionnels, nous serions bien incapables de faire la même chose.





C'est là que réside justement "l'enculerie" et vous me pardonnerez encore l'emploi de ce vilain mot. en les traitant de héros, on les soustrait des contingences humaines et terrestres et on leur attribue faussement de super-pouvoirs qui leur permettront de s'en sortir et de mener à bien la quête pour laquelle ils sont nés.





Ces permet à tous les donneurs d'ordre, dans le cas de soignants, ministères de la santé, ARS, directeurs d'hôpitaux, de se dédouaner habilement des obligations auxquelles ils se sont tous soustrait. Des masques, du gel, des respirateurs, des médicaments en nombre suffisant ? A quoi bon puisque des héros s'occupent de juguler la crise. Le héros, et c'est là une de ses caractéristiques, est suffisamment malin et courageux pour faire bonne fortune bon coeur et trouver en lui-même, les ressorts nécessaires pour s'adapter.





Après tout David a triomphé du terrible Goliath, et le Chevalier Bayard a bien affronté seul mille-cinq cent espagnols sur le pont du Garigliano en 1503 ? Alors pourquoi n'en serait-il pas de même pour nos héros des temps modernes que sont les soignants ? Traitons les de héros, flattons les et ils se comporteront comme tels et ils nous pardonneront bien vite à nous simples décideurs qui les avons envoyé au front d'avoir été aussi minables. Allez les filles et les gars, on compte sur vous, vous êtes les héros, on suit vos exploits quotidiennement ! On vous soutient de loin et on n'hésitera pas tous les soirs à vingt heures à gueuler et à taper sur des casseroles pour vous le prouver.





Quelle dérisoire pantomime pour masquer l'échec d'une politique depuis des dizaines d'années. Quand on ne veut pas écouter ceux qui risquent un jour d'aller se battre pour nous, soignants ou militaires, on est obligés d'eux d'être des héros quand la catastrophe survient . Parce que sans matériel, masques ou gants, armes ou munitions, il en faut de la détermination pour remplir sa mission.





Mais ils ont été sélectionnés pour cela. Qu'il s'agisse de la vocation des soignants ou de le défense de la patrie pour les militaires, les planqués de l'arrière qui organisent les désastres savent bien qu'ils se débrouilleront pour faire au mieux : tout en haut la cupidité et l'arnaque mais en bas le sacrifice de soi et la conscience professionnelle. Les salauds traitent les autres de héros pour mieux masquer l'injustice qu'ils leurs font subir.





Parfois pour m'amuser quand je reçois l'illustre docteur Le truffier, je le salue en lui serrant la main et en serrant son poignet de l'autre et lui adresse un vibrant : merci de tout ce que vous faites pour nous docteur. Et là, sa réaction est épidermique. Comme il me le dit avec un langage peu châtié : si tu savais combien on a tenté de m'enculer avec ses simples paroles. Lui, il a compris, il n'a plus envie d'être un héros.





J'avais lu une fois qu'un certain Sergent Lafrance, un gars de 22ans, engagé dans les Forces Françaises Libres, avait envoyé une lettre à sa mère la veille de la bataille des Ardennes où il devait décéder. Dans cette lettre, il avait écrit : nous sommes 40 000 fous qui nous battons pour 40 millions de salauds.





Alors vous qui me lisez, soignants ou professionnels qui continuez à faire tourner le pays pendant que Brigitte s'ennuie dans son confinement à l'Elysée, ne tombez pas dans le piège, n'acceptez pas de vous faire traiter de héros ! Il sera vingt heures dans trois minutes et je ne m'associerai pas à cette bande de débiles qui hurleront de manière inepte pour vous soutenir alors qu'ils vous auront oubliés dans trois mois.





Faites le boulot mais n'oubliez pas : vous n'avez jamais signé pour être des héros.