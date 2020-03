Tout le monde est devenu épidémiologiste ! Chacun y va de son pronostic sur la pandémie qui nous frappe. Pourvu qu'on ait fait quelques études et que mieux encore, on est de solides bases en statistiques, on triture les données, on extrapole, on projette, on estime pour doctement fixer le nombre de décès que l'on aura à déplorer lorsque tout cela prendra fin.





L'ami Toju, qui voici bien des années venait commenter sur ce blog, y est allé de ses prévisions, ce qui m'amuse beaucoup vu qu'il est juriste et que ses estimations se basent sur les estimations de ceux qui estiment à partir d'estimations que d'autres ont faites en fonction d'estimations d'autres, et ainsi de suite.





L'heure étant à la gravité, il st hors de questionne prendre les choses à la légère, chacun y allant de son couplet défaitiste. On ne se contente plus de compter les probables centaines de milliers de morts, on rajoute maintenant les effets dévastateurs d'une crise économique d'une ampleur inégalée. Les plus assidus rajoutent évidemment qu'on pourrait être réinfecté et que ce virus se comporterait comme la malaria ! Rien que cela ! Bref on va presque tous mourir et ceux qui prenaient les choses plus légèrement voici encore quinze jours sont maintenant devenus les plus durs en termes de pronostics comme s'ils voulaient rattraper leur légèreté passée en prédisant maintenant le pire ; il n'y a pas plus zélés que les convertis, c'est bien connu.





Tou est l'un de ceux la. C'est pourtant un type intelligent mais son intelligence a toujours été brouillée par la tentation d'en faire plus et trop comme si le simple bon sens ne lui suffisait pas mais qu'il doive être forcément original. Donc Toju en fait trop, plutôt que de dire des choses sensées, il fait le paon, il souhait m'impressionner. Le but de son discours serait presque de m'expliquer que je suis un brave garçon mais que les choses sont plus compliquées que je ne l'imaginais.





Evidemment Toju se trompe comme il s'est toujours trompé lorsqu'il a tenté de m'affronter sur le terrain des idées. Si c'est un type intelligent et cultivé, sa volonté d'en faire trop et de vouloir "épater" les gens, comme on disait dans les années cinquante, rend souvent sa réflexion caduque. D'ailleurs quand je ne suis pas d'accord avec lui, je ne tente même plus d'argumenter, je le traite de trou du cul et nous passons à autre chose. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir un vrai lien amical très sincère. Je suis son gros con et il reste mon trou du cul. L'amitié c'est parfois simple.





Toujours est-il qu'il fait partie du clan des alarmistes modérés, à savoir qu'il pense que c'est très grave sans pour autant que cela soit très très grave ! Bref, il ne sait rien et a du, par conformisme social imbécile, calquer son avis sur celui de ceux qu'il estime proches de lui. Le connaissant par coeur, je me doute qu'il n'a pas voulu adopter l'avis de ceux qui prennent la pandémie à la légère en restant persuadés que l'état se fiche de nous, sans pour autant se ranger à celui de ceux qui tremblent en s'attendant à une hécatombe, pour ne pas passer pour un gros peureux !





Comme on ferait des essais chez son tailleur favori, j'imagine que Toju a adopté un avis un peu près du corps sans pour autant être gêné dans ses mouvements. Tou est vraiment un trou du cul ! Ceci dit il reste brillant, cultivé et assez dandy dans sa manière de vivre pour tolérer ses avis débiles. Quand j'aime bien les gens, je les prends tels quels, avec leurs défauts qui m'apparaissent attachants. Tou, sans sa vanité légendaire ne serait plus Toju, cet être solaire, ce lion qui fonctionne un peu comme une boussole à l'envers.





Je lui ai donc affirmé que nous n'aurions pas à déplorer plus de 20000 décès dus à ce vilain virus. Alors encore une fois, je n'oublie pas lorsque je cite ces chiffres, que ce sont des gens qui meurent, qui aimaient et étaient aimés. N'allez pas me prendre pour un monstre statisticien. Mais bon, je fais comme les chaines d'information continue l'enseignent, je compte aussi.





Donc disais-je, nous n'aurons pas à déplorer plus de 20000 morts. Ce à quoi Toju, par pur esprit de provocation, simplement pour me contredire et jouer les petits professeurs, et parce que c'est un trou du cul, m'a objecté que ce chiffre serait pour lui la limite basse. Bref, nous sommes d'accord sur le nombre de 20000, maximum pour moi et minimum pour lui.





J'en serais resté là car je connais si bien l'animal que je ne perds plus mon temps à contrer son orgueil prométhéen ! Son orgueil imbécile l'a déjà perdu tant de fois que n'importe quel être sensé à sa place en aurait tiré une leçon. Mais pas lui ! Non, afin de me contrer encore plus plus, dans un fol espoir de me faire mordre la poussière parce qu'il ne veut toujours pas reconnaitre mon incontestable supériorité, voici que l'ami Toju m'a lancé un pari !





Parier sur le nombre de morts ? Quelle outrecuidance, quel irrespect ! Le même qui une heure avant serait capable de jouer au confesseur de s'adresser à n'importe qui comme s'il était oint du Seigneur, est capable de parier sur le nombre de morts ! Si j'étais son confesseur, je trouverais le péché si grave que je le contraindrais à se rendre à la cathédrale de Chartres à genoux en se flagellant !





Toujours est-il, que mêmes savez que l'orgueil est quelque chose qui m'est inconnu puisque j'ai fait une psychanalyse et que je n'ai plus d'égo, mon côté batailleur reste. Mon ascendant bélier l'ayant emporté sur ma prudence capricornienne et j'ai relevé le gant.





Toju et moi avons donc parié deux magnums de champagne que celui qui se sera trompé offrira à l'autre sachant qu'ils seront bus chez moi en compagnie d'amis communs choisis par mon épouse. J'annonce d'ores et déjà que j'ai gagné deux magnums de champagne. Encore une fois j'ouvre grand ma grande gueule puisqu'elle est grande justement. Si je perds j'aurai vraiment l'air d'un con. Face à vous peu importe, vous saurez me pardonner j'en suis sur chers lecteurs. Mais face à Toju comment pourrais je supporter ? Enfin comme jusqu'à présent il a toujours eu tort face à moi, je me dis que je ne cours pas grand risque.





Bien entendu, paix aux âmes de tous ces malheureux dont on nous annonce les décès tous les jours. Et il est évident que j'implore le pardon de Dieu qui saura voir en moi un simple crétin un peu batailleur et non quelqu'un de méchant.





J'attends évidemment le commentaire imbécile et de mauvaise foi, que cette outre gonflée d'orgueil et de vanité qu'est Toju, ne manquera pas de venir écrire ici même.





Mais bon, Toju reste un sacré trou du cul ! Mais je l'aime bien !