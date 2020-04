Hier, je m'élevais contre les oiseaux de mauvais augures qui rajoutent du malheur à une crise déjà pénible à vivre. Je ne supporte pas ces faux experts qui se permettent de donner des conseils et des avis alors que le simple bon sens permet de remettre en cause leurs pronostics débiles.





Admettons, et cela semble être le cas vu l'afflux de malades dans les hôpitaux, que ce virus soit très contagieux. Auquel cas, comme je l'expliquais précédemment, le mode de vie dans les grandes métropoles, est un facteur favorisant évidemment la contagion. Métros, cinémas, théâtres, bureaux, restaurants, appartements exigus, sont autant de bouillons de cultures ou proximité et hygiène moyenne ont permis au virus de se développer.





D'ailleurs, même si je ne connais personnellement aucune personne décédée du virus, ne connaissant que quelqu'un qui connait quelqu'un qui aurait perdu un proche, je connais quelques personnes estimant qu'elles ont pu être contaminées.





Ainsi, certains patients avouent avoir eu dans les semaines passées un accès grippal s'étant soldé fort heureusement par une issue favorable. Certains autres n'ont eu que de légers symptômes dont une curieuse anosmie (perte de l'odorat) qui semblerait faire partie du tableau invoqué dans le cas du coronavirus. Un des clients de mon épouse, restaurateur de profession, lui a aussi raconté que son épouse et ses deux enfants étaient malades en ce moment sans que cela ne semble d'une gravité terrible mais qu'ils restaient sous surveillance afin de prévenir tout emballement.





Je ne connais qu'une femme approchant la cinquantaine ayant eu une forme plus grave ayant nécessité un court passage aux urgences du fait de son terrain asthmatique.





Elle rapporte qu'elle n'a jamais été aussi malade de sa vie et je ne sais quoi en penser. C'est une personne fiable mais il est fort possible que la période singulière que l'on vit tendent à accroitre la gravité perçue des symptômes face à leur gravité réelle.





Ainsi moi qui vous parle, je n'ai eu qu'une grippe, une saloperie que j'avais attrapé dans un avion dégueulasse de Continental Airlines, cette compagnie américaine dont le slogan est "work hard, flith right" dont le message n'est pas sans rappeler celui des dictatures disparues !





Je crois n'avoir jamais été aussi malade de ma vie. Moi, d'habitude en bonne santé, n'allant jamais chez le médecin et me moquant des gens fragiles, j'étais au bout de deux jours une vraie loque. Le médecin que j'avais appelé m'avait alors enjoint de faire une radio des poumons et prescrit des antibiotiques. J'avais été bien incapable de me rendre chez le radiologue et c'est pantelant et tenant peine debout que j'y étais allé, accompagné par mon père. J'étais tellement mal que l'on aurait pu m'annoncer ma fin prochaine que je l'aurais accueillie comme une libération.





Tout cela pour vous dire que ce qu'a vécu cette femme dont je vous parle n'est peut-être pas tellement différent de ce que j'ai vécu. Peut-être était ce une simple grippe et pas le coronavirus puisque de toute manière elle n'a pas été testée. On en le saura jamais mais elle restera persuadée que c'était évidemment le coronavirus et racontera cela à ses petits-enfants comme mes parents me racontaient la seconde guerre mondiale.





Moi même à l'époque où le confinement nous est tombé sur le coin de la figure, j'ai eu quelques symptômes. J'avais un léger mal de tête et ainsi qu'un mal de gorge. Fragile comme je suis, je me suis bien gardé de saisir le thermomètres électronique pour savoir si 'j'avais ou non de la fièvre.





J'aurais eu bien trop peur du résultat, sachant qu'à 37,5°, ma viens st en danger et qu'à 39°, on signe par avance mon certificat de décès tandis qu'un prêtre me donne les derniers sacrements. J'ai donc saoulé mon épouse afin qu'elle pose le dos de sa main contre mon front blême pour savoir si j'avais ou non de la température. Et ce fut sans appel, cédant à mes caprices infantiles et grotesques, cette dernière s'est levé à quelques reprises pour m'asséner un simple : non tu n'as pas de température, ce ne sera pas pour cette fois !





Il va sans dire qu'une fragile et timide violette comme moi était la proie favorite de cette avalanche de nouvelles apocalyptiques que passaient les télés en boucle. J'en suis à un point tel qu'il suffisait peut-être qu'on me montre plusieurs lapins atteints de la myxomatose pour que j'angoisse tout seul en me demandant si je ne l'ai pas chopée moi aussi, sachant qu'elle ne se transmet évidemment pas aux humains.





Ceci étant, je ne suis pas non plus Marie Wittman, la célèbre Blanche du bon docteur Charcot, et je ne suis pas hystérique. Je n'ai pas inventé mes légers symptômes. Alors furent-ils réels et ai-je été atteint du coronavirus que ma solide santé aura combattu avec succès ou ces symptômes sont-ils liés au climat anxiogène que j'ai pu ressentir au début de la crise ? Je ne le saurai jamais sauf si nous sommes testés à grande échelle.





Pour le moment, je préfère croire que je l'ai chopé avec des symptômes mineurs ce qui m'aura permis de développer de puissants anticorps plutôt que de me dire que j'ai fait mon gros fragile et que j'ai encore tout à redouter. Vous noterez au passage l'implacable logique dont je fais preuve à mon encontre. Et si je suis d'accord avec vous pour admettre que mon point de vue est idiot, je le garde tout de même parce qu'il me rassure. J'ai toujours adoré la pensée magique, n'oubliez pas qu'en cas de doute, il me suffit de voir une Honda pour que mon anxiété s'arrête.





L'ai-je eu ou ai-je simplement eu l'impression de l'avoir eu, seul un test des anticorps, une fois qu'il sera disponible, saura le déterminer. En attendant, je préfère croire que je l'ai eu et que j'en ai triomphé.





Il n'y a que la foi qui sauve !