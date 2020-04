C'est incroyable ce que les gens peuvent être débiles ! C'est parfois à se taper la tête contre les murs. On a beau assister à la faillite de notre état obèse qui ne parvient même plus à assumer ses missions régaliennes que les crétins qu'il faut tout de même que des abrutis s'en prennent au néo-libéralisme.





Je ne suis pas un fervent partisan de la dérégulation du capitalisme car, tout comme la gauche a pour défaut la jalousie, je sais qu'à droite c'est la cupidité qui veille. Toutefois, je préférerais que ce soit la morale qui revienne et un certain contrôle social qui fasse qu'on montre du doigts les salauds plutôt que de quelconques lois fabriquées à la hâte par des députés généralement crétins.





Ce n'est pas tant les riches qu'il faut montrer du doigt mais ceux qui parmi eux, se seront enrichis par connivence, népotisme, réseaux et autres magouilles. Non qu'ils n'aient pas travaillé mais simplement que la duplicité ne soit une qualités à promouvoir.





Pour autant, que je sache, quel que soit le service public dont dispose nos amis de gauche, l'ensemble aura été financé par le secteur marchand essentiellement. Le secteur public et non marchand n'existant que du fait de la production du secteur marchand.





Souvenons-nous, qu'à une époque pas si lointaine, un médecin généraliste devait parfois se contenter d'un lapin ou d'une douzaine d'oeufs pour tous honoraires. Quant au secteur public, entièrement financé par l'impôt, il suppose qu'on puisse en prélever. Et pour le moment seul le capitalisme entrepreneurial a été à même de produire suffisamment de richesse pour permettre à notre état de devenir obèse.





Face à la faillite totale de l'état, on entend donc encore que l'hôpital manque de moyens et qu'on n'investit pas assez dans la santé alors que la prise en charge de la crise nous montre que des pays ayant des budgets santé inférieurs au notre s'en sortent bien mieux.





Si l'on s'en tient à ce tableau dont les chiffres datent de 2014, on constate que les dépenses de santé en France représentent 11,5% du PIB contre par exemple, 11,3% en Allemagne. On le voit nous sommes de toute manière dans le haut du tableau et au dessus de la moyenne mondiale qui est de 9,9%.





La simple question serait donc de se demander non pas si l'on manque de moyens puisque l'on en a mais où passe l'argent ? Les dépenses de l'état sont à ce point un tonneau des danaïdes que l'on pourrait doubler le budget de la santé que l'on manquerait encore de moyens.





Et si l'on peut accabler l'état, il ne faut pas non plus oublier la population que la gratuité des soins tend à rendre de plus en plus consommatrice et exigeante. Entre la pléthore d'administratifs et d'administration et les arrêts de travail et la surconsommation de médicaments, il faut tout financer. Alors en plus de très mal gérer l'ensemble, il faut aussi faire des coupes claires.





Dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit un problème de financement qui sont importants mais d'usage que l'on en fait. L'état nounou ayant transformé les citoyens en débiles assistés demandant toujours plus, on leur en donnera toujours plus. On se souvient encore de la phrase célèbre de François Hollande : c'est gratuit, c'est l'état qui paye.





Comme j'aurais aimé que durant cette crise des citoyens un peu intelligents se posent la question de savoir ce que l'on faisait des impôts énormes que collecte l'état. Mais non, l'essentiel de ces débiles, constant la carence de l'état quant à sa mission, en déduit juste qu'il n'a pas mis assez de moyens à disposition ! L'état n'est pas un mauvais gestionnaire, il n'est pas assez prévaricateur. Si vous voulez être mieux soigné, acceptez qu'on vous vole encore plus !





De plus, ce n'est pas vraiment le budget de la santé qui est en cause mais plutôt l'impéritie des différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années à ne pas prévoir de plans en cas de crise sanitaire. On n'ose se demander ce qu'il en serait en cas de catastrophe nucléaire ? Sans doute serions nous tous confinés avec du paracétamol en attendant que les radiations baissent ?





Avoir quelques entrepôts avec des stocks stratégiques n'était pas une solution très onéreuse. Sans doute que l'état, de droite ou de gauche ayant oublié ses mission régaliennes préfère financer les avancées sociétales pour paraitre progressiste. Qu'on se rassure, les soignants n'ont ni masques, ni blouses, utilisant pour certains des sacs poubelles, mais le festival du film indigéniste, la théorie du genre ou la transition écologique à base d'éoliennes, seront correctement financés.





On nous dit qu'il y aura un après coronavirus. J'aurais espéré que cet après signe l'arrêt de mort de cet état obèse qui nous pille, nous rançonne pour rien mais non, les idiots demanderont encore plus d'état.





Comme disait Barbey d'Aurévilly, à part les poètes, les moines ou les soldats, l'humanité est faite pour le fouet !