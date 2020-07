Autant vous dire que cet article va choquer. Je connais évidemment pas mal de monde. J'en connais qui sont à Paris, en province ou à l'étranger. Étant plus que circonspect vis à vis de la propagande gouvernementale, j'avais pris l'habitude de demander à ma clientèle qui me consultait à distance s'ils avaient dans leurs relations des personnes décédées.





Il se trouve qu'on m'a rapporté le cas de trois grands vieillards décédés du Codi19, rien de plus. Pourtant certains de mes patients sont lorrains ou alsaciens, vous savez, cette région grand est dont on nous disait que c'était l'hécatombe. Rien que dalle, même parmi les gens âgés, parents ou grand-parents qu'ils connaissent !





Une fois le confinement terminé, j'ai repris ma quête demandant à des commerçants ayant l'habitude de voir beaucoup de monde s'ils avaient eu à déplorer des décès. Qu'il s'agisse de cafetiers, coiffeurs, etc., la réponse était la même, Diue merci; ce terrible virus avait épargné leur clientèle.





Ayant diné avec des amis, même son de cloche. Si ce n'est l'un d'eux qui m'a dit avoir appris le décès d'un type de notre âge. Il se trouve que ce pauvre gars déchargeait les avions venant de Chine à Roissy mais que notre état bienveillant s'était abstenu de lui fournir gants et masques. A l'époque, on disait que les masques ne servaient à rien, souvenez-vous en !





En revanche, j'ai eu des témoignages directs ou indirects de gens ayant été malades. Fort heureusement, la plupart s'en sortis indemnes avec des symptômes ayant duré de quelques jours à une semaine. D'autres, présentant tous une pathologie associée, ont failli passer l'arme à gauche et se sont retrouvés en réanimation, mais on ne m'a rapporté que deux cas de ce type.





Je cherche donc les morts. Non que je sois morbide ou quoi que ce soit mais que je doute toujours et encore de ce que l'on vient de vivre.





J'ai encore en tête ces images de l’hôpital de campagne monté à Mulhouse ou celles de ces TGV affrétés à la hâte pour convoyer des patients vers l'ouest et j'ai l'impression très nette que j'ai assisté à du cinéma. D'ailleurs, il semblerait que les lits des cliniques privées étaient vides, de nombreux médecins dans ma clientèle me l'ont affirmé.





Alors oui, je cherche les morts et ne les trouve pas. Je connais des dizaines de personnes, connaissant elles-mêmes des dizaines voire des centaines de personnes, et rien, pas de morts, ou très peu. Je ne sais pas ce que cela représente d'un point de vue statistique. Peut-être est-ce normal et que je me fais des idées. Peut-être que trente mille morts, ce n'est pas un nombre assez significatif pour qu'un simple individu comme moi en ait connaissance ? C'est fort possible même si cela me semble incroyable. Mais il y a tellement de choses incroyables en statistiques.





Cela me fait penser au paradoxe des anniversaires qui contredit l'intuition puisque l'estimation probabiliste du nombre de personnes que l'on doit réunir pour avoir au moins une chance sur deux que deux personnes de ce groupe aient leur anniversaire le même jour n'est que de 23 et qu'à partir d'un groupe de 57 personnes, la probabilité est carrément supérieure à 99 %. Posez la question à n'importe qui et l'on vous répondra un nombre bien plus élevé. L'intuition, même si je fais confiance à la mienne, est parfois mauvais guide. Comme je l'ai souvent dit, j'aime bien vivre entouré d'experts.





J'ai deux actuaires dans ma clientèle, autant vous dire que les probabilités, c'est leur truc, c'est même leur gagne pain ! Je vais simplement leur demander si après avoir interrogé tant de personnes, connaissant elles-mêmes tant de personnes, j'en sois à "simplement" cinq ou six morts.





Peut-être est-ce statistiquement normal ? Peut-être me fais-je des idées ? Peut-être que ma méfiance vis à vis de l'état vire à la paranoïa. Peut-être que non ...